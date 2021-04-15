الأقصر تواصل حملاتها في التصدي لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية



تواصل سلطات محافظة الأقصر، تصديها لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.



وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على أراضي أملاك الدولة، وتنفيذا لتعليمات رئيس مركز ومدينة البياضية وكيل الوزارة محمد صحصاح، قامت الإدارة الهندسية بتنفيذ إزالة تعديات في المهد على الأراضي الزراعية عبارة عن مباني بدون ترخيص وبناء سور بالطوب الأحمر واعمدة، بمساحة ٢ قيراط تقريبًا، وتم تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض.

قاد الحملة عبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، ورافقه مدير التنظيم، ومشرف التنظيم بالمدينة، ومشرفي الجمعية الزراعية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة البياضية، أن الإزالة تم على كامل المسطح وإعادة الشيء لأصله، مشيرًا إلى استمرار الحملات من أجل التصدي لكافة المخالفات التي من شئنها إلحاق الضرر بالأراضي الزراعية، والتعدي على أملاك الدولة.



