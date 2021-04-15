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الأقصر تواصل حملاتها في التصدي لمخالفات البناء على الأراضي الزراعية
الخميس 15/أبريل/2021 - 07:48 م
طاهر الحساني
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تواصل سلطات محافظة الأقصر، تصديها لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.
وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على أراضي أملاك الدولة، وتنفيذا لتعليمات رئيس مركز ومدينة البياضية وكيل الوزارة محمد صحصاح، قامت الإدارة الهندسية بتنفيذ إزالة تعديات في المهد على الأراضي الزراعية عبارة عن مباني بدون ترخيص وبناء سور بالطوب الأحمر واعمدة، بمساحة ٢ قيراط تقريبًا، وتم تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض.
قاد الحملة عبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، ورافقه مدير التنظيم، ومشرف التنظيم بالمدينة، ومشرفي الجمعية الزراعية.
وأوضح رئيس مركز ومدينة البياضية، أن الإزالة تم على كامل المسطح وإعادة الشيء لأصله، مشيرًا إلى استمرار الحملات من أجل التصدي لكافة المخالفات التي من شئنها إلحاق الضرر بالأراضي الزراعية، والتعدي على أملاك الدولة.
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