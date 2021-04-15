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مورينيو: لدينا متسعًا من الوقت لإنهاء البريميرليج في المراكز الأربعة الأولى

الخميس 15/أبريل/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
وكالات
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أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق توتنهام هوتسبير، اليوم الخميس، أن آمال فريقه في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بنهاية بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لن تنتهي حال تعثر الفريق أمام مضيفه إيفرتون غدا الجمعة في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.

وتلقت حظوظ توتنهام في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بترتيب المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ضربة موجعة، عقب خسارته 1 / 3 أمام ضيفه مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي، حيث بقي في المركز السابع، بفارق ست نقاط خلف ويستهام يونايتد، صاحب المركز الرابع.
ويأمل توتنهام في التخلص من تلك الكبوة، حينما يحل ضيفا على إيفرتون الذي يبحث أيضا عن التأهل لدوري الأبطال، حيث يتواجد فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في المركز الثامن، بفارق نقطة خلف الفريق اللندني، علما بأن عدد المباريات التي خاضها أقل بواحدة عن توتنهام.

واعترف مورينيو أن مواجهة إيفرتون مهمة لكلا الفريقين، لكنه يعتقد أن هناك متسعا من الوقت لتوتنهام ليشق طريقه مرة أخرى نحو التقدم للمراكز الأربعة الأولى إذا لم يعد إلى لندن بالنقاط الثلاث.
وقال مورينيو "نحن قريبون للغاية، لكن هناك الكثير من الفرق حولنا، يفصلنا عنها بضع نقاط أخرى، والبعض الآخر بنقاط قليلة".

وأضاف مورينيو "مع وجود أكثر من 20 نقطة متاحة حتى الآن، لا تزال الآمال قائمة. الفائز يحصل على النقاط ويوقف الخاسر".

وذكر مورينيو "لا أعتقد أنه سيتم حسم أي أمر خلال تلك المباراة، ولكن إذا فاز أحد الفريقين وحصل على ميزة يمكن أن تكون مهمة في المواجهة المباشرة، وليس فيما يتعلق بجميع الفرق الأخرى المتواجدة حولنا".

وحافظ توتنهام على سجله خاليا من الهزائم في آخر سبع مواجهات خارج ملعبه أمام إيفرتون، حيث حقق خلالها ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات، فيما فاز إيفرتون بمباراة واحدة فقط في مبارياته الثماني الأخيرة التي جرت على ملعبه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، مقابل خمس هزائم وتعادلين.
ورغم ذلك، يدرك مورينيو جيدا التهديد الذي من الممكن أن يشكله إيفرتون على فريقه.

وأشار المدرب البرتغالي "إنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح. لديهم مدرب كبير، أحد أفضل اللاعبين في العالم. لديهم لاعبون مهمون ولديهم فريق جيد للغاية. إنها مجرد البداية بالنسبة لهم".

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