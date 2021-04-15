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عاجل.. أجهزة الأمن تكشف ملابسات تعدي محام على ضابط شرطة بالعمرانية

الخميس 15/أبريل/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات بالنسبة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي والذى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بمحاولة التعدي على ضابط شرطة، بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بالجيزة بوجود شكوى من موظف أمن بأحد المراكز الطبية، بالعمرانية بقيام أشخاص بالتعدي على المركز محل عمله.



على الفور إنتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ وتبين حدوث مشاجرة بين طرفين (موظف أمن بالمركز الطبي، 4 أشخاص) وبسؤال الطرف الأول قرر بتضرره من الطرف الثاني، لقيامهم بمحاولة إخلاء المتواجدين بالمركز الطبي محل البلاغ بدعوى أن إثنين منهم شركاء بذات المركز.


وبسؤال الطرف الثاني أقروا بحضورهم للمركز الطبي لمقابلة شريكهم " مدير المركز وذلك لحصولهم على جزء من مستحقاتهم المالية كالإتفاق المسبق بينهم، وأثناء إصحطاب الطرفين لديوان القسم لإستكمال الإجراءات القانونية إعترض إثنين من الطرف الثاني ورفضا الإمتثال لذلك، وقام أحدهما بتصوير القوات على هاتفه المحمول والتعدى عليهم بالسب، ولدى قيام أحد الضابط بالتحفظ على الهاتف لمنعه من التصوير قام المشار إليه بالتجاوز الأخلاقي تجاهه.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة.

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