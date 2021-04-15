موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ، اكتملت الفرق المشاركة في الدور نصف النهائي بدوري الأبطال الأوروبي بعد تفوق أربعة فرق إسبانية وفرنسية وفرقتين إنجليزيتين على منافسيهم.





نصف نهائي دوري أبطال أوروبا





وتأهلت أربعة فرق إلى الدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وهما ريال مدريد الإسباني الذي تغلب بمجموع المباراتين على ليفربول، وباريس سان جيرمان الذي أطاح بالبايرن حامل اللقب إلى جانب تشيلسي ومانشستر سيتي.





موعد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا





وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد اكتمال عقد المتأهلين، عقب مباريات ليلة أمس الأربعاء.





فرق نصف نهائي دوري أبطال أوروبا





وتأهل تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بورتو البرتغالي وبايرن ميونخ الألماني.





المتأهلون إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا





كما لحق فريقا ريال مدريد ومانشستر سيتي بالفرق المتأهلة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على ليفربول وبروسيا دورتموند الألماني.





مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا





وتنطلق مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الـ27 من أبريل الجاري حينما يلتقي ريال مدريد بتشيلسي ويواجه باريس سان جيرمان مانشستر سيتي الإنجليزي، على أن تقام مباريات العودة في الـ5 من مايو 2021.





توقيت لقاءات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا





وتقام مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الـ9 مساء بتوقيت القاهرة، الـ10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والـ11 مساء بتوقيت الإمارات.



