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تعرف على معلومات مفيدة عن دودة الأرض

الخميس 15/أبريل/2021 - 07:54 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تعتبر دودة الأرض أكثر الديدان الحلقية انتشارًا؟ حيث توجد في الأرض الرطبة الغنية بالمواد العضوية وتعيش كذلك في أنفاق عمودية أو مائلة، تبطنها الدودة بمادة مخاطية تفرزها غدد خاصة في الجلد.

ويتراوح طول الدودة من 1 سم إلى 4 أمتار! وتتواجد أطولها في أفريقيا وأستراليا.

وإذا قسمت دودة الأرض لنصفين أو أكثر، يستطيع كل جزء أن يعيش وحده! وينمو مع الأيام ليعوض الجزء الضائع!

كما أن وجود دودة الأرض في التربة مفيد للتربة ويساعدها في الحصول على التهوية والمود العضوية.

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