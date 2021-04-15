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تشكيل الهلال السعودي لمواجهة أجمك في دوري أبطال آسيا

الخميس 15/أبريل/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أعلن روجيرو ميكالي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة أجمك الأوزبكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي، على أرضية ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد.

وضمت تشكيلة الهلال السعودي كلا من:

عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، علي آل بليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك، عبدالله عطيف، محمد كنو، هتان باهبري، فيتو، كاريلو، بافتيمبي جوميز   

جدير بالذكر أن الهلال السعودي كان ودع منافسات بطولة دوري أبطال آسيا النسخة الماضية من دور المجموعات، بعدما ضرب فيروس كورونا صفوفه.

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