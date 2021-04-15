مياه القليوبية تنظم قافلة مائية لمبادرة "حياة كريمة" بشبين القناطر

قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إن الشركة نظمت قافلة مائية قام بها فريق إدارة التوعية والإعلام لاستطلاع رأي أهالي القرى التي شملتها المبادرة الرئاسية، لتطوير الريف المصري والوقوف على حل المشاكل التي تواجههم الخاصة بالمياه وتوعيتهم بترشيد استهلاك المياه والتعريف بخدمات الشركة.



وأوضح مجاهد، أن الشركة تسعى لبذل كل جهد ممكن للعمل على راحة المواطنين، مؤكدًا أنه جرى توجيه قطاع المعامل لرفع عينات من المياه بالمدارس والمنازل والوحدات الصحيه بمصاحبة سيارة المعمل للتأكد من جودة المياه وسلامتها.



وأشار مجاهد، أن القافلة قامت بحملة تعريف المواطنين بمبادرة (حياة كريمة)، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رسمت البهجة على وجوه سكان القرى المستهدفه ضمن القرى الأكثر احتياجا لتطوير الريف المصري، مشيرًا إلى أن الأهالي أعربوا عن سعادتهم بتنفيذ القافله والرد على شكواهم، واستفساراتهم والأعمال الجاري تنفيذها في إطار مبادرة حياة كريمة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل الصرف الصحي للقرى ومد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة التى ستغير وجه الحياة لتلك القرى لتقدم أفضل الخدمات لسكانها وتحقيق الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والبيئي والصحي.