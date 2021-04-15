مياه القليوبية تنظم قافلة مائية لمبادرة "حياة كريمة" بشبين القناطر

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مياه القليوبية تنظم قافلة مائية لمبادرة "حياة كريمة" بشبين القناطر
الخميس 15/أبريل/2021 - 07:59 م
محمد ضوه
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قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إن الشركة نظمت قافلة مائية قام بها فريق إدارة التوعية والإعلام لاستطلاع رأي أهالي القرى التي شملتها المبادرة الرئاسية، لتطوير الريف المصري والوقوف على حل المشاكل التي تواجههم الخاصة بالمياه وتوعيتهم بترشيد استهلاك المياه والتعريف بخدمات الشركة.
وأوضح مجاهد، أن الشركة تسعى لبذل كل جهد ممكن للعمل على راحة المواطنين، مؤكدًا أنه جرى توجيه قطاع المعامل لرفع عينات من المياه بالمدارس والمنازل والوحدات الصحيه بمصاحبة سيارة المعمل للتأكد من جودة المياه وسلامتها.
وأشار مجاهد، أن القافلة قامت بحملة تعريف المواطنين بمبادرة (حياة كريمة)، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رسمت البهجة على وجوه سكان القرى المستهدفه ضمن القرى الأكثر احتياجا لتطوير الريف المصري، مشيرًا إلى أن الأهالي أعربوا عن سعادتهم بتنفيذ القافله والرد على شكواهم، واستفساراتهم والأعمال الجاري تنفيذها في إطار مبادرة حياة كريمة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل الصرف الصحي للقرى ومد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة التى ستغير وجه الحياة لتلك القرى لتقدم أفضل الخدمات لسكانها وتحقيق الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والبيئي والصحي.
وأوضح مجاهد، أن الشركة تسعى لبذل كل جهد ممكن للعمل على راحة المواطنين، مؤكدًا أنه جرى توجيه قطاع المعامل لرفع عينات من المياه بالمدارس والمنازل والوحدات الصحيه بمصاحبة سيارة المعمل للتأكد من جودة المياه وسلامتها.
وأشار مجاهد، أن القافلة قامت بحملة تعريف المواطنين بمبادرة (حياة كريمة)، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رسمت البهجة على وجوه سكان القرى المستهدفه ضمن القرى الأكثر احتياجا لتطوير الريف المصري، مشيرًا إلى أن الأهالي أعربوا عن سعادتهم بتنفيذ القافله والرد على شكواهم، واستفساراتهم والأعمال الجاري تنفيذها في إطار مبادرة حياة كريمة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل الصرف الصحي للقرى ومد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة التى ستغير وجه الحياة لتلك القرى لتقدم أفضل الخدمات لسكانها وتحقيق الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والبيئي والصحي.
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