Advertisements

مياه القليوبية تنظم قافلة مائية لمبادرة "حياة كريمة" بشبين القناطر

الخميس 15/أبريل/2021 - 07:59 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إن الشركة نظمت قافلة مائية قام بها فريق إدارة التوعية والإعلام لاستطلاع رأي أهالي القرى التي شملتها المبادرة الرئاسية، لتطوير الريف المصري والوقوف على حل المشاكل التي تواجههم الخاصة بالمياه وتوعيتهم بترشيد استهلاك المياه والتعريف بخدمات الشركة.

وأوضح مجاهد، أن الشركة تسعى لبذل كل جهد ممكن للعمل على راحة المواطنين، مؤكدًا أنه جرى توجيه قطاع المعامل لرفع عينات من المياه بالمدارس والمنازل والوحدات الصحيه بمصاحبة سيارة المعمل للتأكد من جودة المياه وسلامتها.

وأشار مجاهد، أن القافلة قامت بحملة تعريف المواطنين بمبادرة (حياة كريمة)، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رسمت البهجة على وجوه سكان القرى المستهدفه ضمن القرى الأكثر احتياجا لتطوير الريف المصري، مشيرًا إلى أن الأهالي أعربوا عن سعادتهم بتنفيذ القافله والرد على شكواهم، واستفساراتهم والأعمال الجاري تنفيذها في إطار مبادرة حياة كريمة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل الصرف الصحي للقرى ومد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة التى ستغير وجه الحياة لتلك القرى لتقدم أفضل الخدمات لسكانها وتحقيق الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والبيئي والصحي.
مياه القليوبية تنظم قافلة مائية لمبادرة "حياة كريمة" بشبين القناطر
مياه القليوبية تنظم قافلة مائية لمبادرة "حياة كريمة" بشبين القناطر
مياه القليوبية تنظم قافلة مائية لمبادرة "حياة كريمة" بشبين القناطر
مياه القليوبية تنظم قافلة مائية لمبادرة "حياة كريمة" بشبين القناطر
مياه القليوبية تنظم قافلة مائية لمبادرة "حياة كريمة" بشبين القناطر
مياه القليوبية تنظم قافلة مائية لمبادرة "حياة كريمة" بشبين القناطر
مياه القليوبية تنظم قافلة مائية لمبادرة "حياة كريمة" بشبين القناطر
مياه القليوبية تنظم قافلة مائية لمبادرة "حياة كريمة" بشبين القناطر

أخبار تهمك

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

منذ حوالي 9 ساعات

كلوب يُهاجم محمد صلاح بهذا التصريح المثير

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

الخطيب يوافق على طلب اتحاد جدة بشرط وحيد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على بدلاء ثلاثي الأهلي المصاب أمام الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

نجم ريال مدريد يحدد وجهته في الموسم المقبل

منذ ساعة الا ربع

بالأسماء.. كارتيرون يُحدد أسماء الراحلين عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

طائر الأهلي المهاجر يشترط على موسيماني قبل العودة

منذ أقل من ساعتين

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

منذ أقل من ساعة

نبأ سار للأهلي قبل لقاء القمة

منذ ساعة الا ربع

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الصحة: وصول نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" كدفعة أولى قريبا

منذ ساعتين و 42 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

04:01 م

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

11:56 ص

الصحة: وصول نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" كدفعة أولى قريبا

05:33 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

سلسله غفران الغريب لجليله تلفت الانظار في " نسل الاغراب"

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟