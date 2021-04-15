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"ندية جوا الكادر" و"صداقة خارج الكادر".. صورة تعكس العلاقة بين أحمد مجدي ودينا الشربيني

الخميس 15/أبريل/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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يجمع مسلسل "قصر النيل" بين النجم "أحمد مجدي" والنجمة "دينا الشربيني"، وخلال أحداث المسلسل تسيطر حالة من الندية على علاقة الشخصيتين اللتين يجسدهما النجمان، فمجدي يلعب دور المقدم "خالد نوح" الذي يسعى لمحاربة الفساد والرشوة المتمثلة في عائلة "السيوفي"، وهي عائلة زوج دينا أو "كاميليا"، كما توجد نقطة صراع أخرى بين الشخصيتين حيث يحقق المقدم خالد في قضية تعتبر دينا هي المشتبه الأساسي فيها، ويسعى إلى كشف اللغز وراء كاميليا بمرور أحداث المسلسل التي ربما تكشف أن العوامل المشتركة بينهما أكثر مما يتصوران.



علاقة الظابط والمشتبه به التي تجمع بين مجدي ودينا خلال أحداث المسلسل، لا تنطبق على الحالة بينهما خارج كادر التصوير، إذ نشر أحمد مجدي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لدينا الشربيني من كواليس المسلسل، وعلقت عليها دينا قائلة: "الله دي الصورة اللي أنت مصورها، بحبها قوي"، وترجمت هذه "الكيميا" أو الانسجام إلى مشاهد ثنائية قوية ومحورية في مجرى أحداث المسلسل.


يشارك "أحمد مجدي" و"دينا الشربيني" بطولة مسلسل "قصر النيل" مجموعة من النجوم منهم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، مريم الخشت، ومن إخراج خالد مرعي، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج iProductions.

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