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"كاف" يعلن تفوق الأهلي على أندية إفريقيا قبل ربع نهائي دوري الأبطال

الخميس 15/أبريل/2021 - 08:00 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تفوق الأهلي على كل أندية بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الحالية.

وتأهل الأهلي إلى دور الثمانية، بعد أن حل في المرتبة الثانية بالمجموعة بدوري أبطال إفريقيا خلف سيمبا التنزاني.

وأعلن الاتحاد الإفريقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الأهلي تفوق على جميع أندية دوري الأبطال كونه أكثر من سدد على المرمى بـ 33 تسديدة ثم الزمالك بـ 31 تسديدة، وحل في المركز الثالث ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 
(28).

وكان الزمالك ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد أن جاء في المرتبة الثالثة بمجموعته خلف كل من الترجي الرياضي التونسي وماميلودي صن داونز.

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