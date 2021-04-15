ردود أفعال وتفاعل كبير بين الجمهور مع مسلسل "النمر"









منذ بداية الحلقة الأولى من مسلسل "النمر"، وظهرت ردود أفعال الجمهور الإيجابية عن المسلسل واضحة على مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب التفاعل الكبير مع حكاية المسلسل وبدأ المشاهدين توقع الأحداث المقبلة للمسلسل، بجانب الإشادة بدور الفنان الكبير محمد إمام بتقديمه الأكشن أو عند تقديمه الكوميديا، مع الإعجاب الكبير بتمثيله مطلقين عليه لقب الزعيم الصغير.









يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.



