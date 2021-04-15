اقتصادية عجمان تقرر تمديد ساعات عمل الانشطة

قررت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان تمديـد ساعات العـمل للأنشطة الاقتصادية في كافة انحاء الامارة خلال شهر رمضان لغاية الساعة الرابعة فـجراً .





و شددت الدائرة علي ضرورة الالتـزام بالتــدابيـر الاحـترازيـة والوقائيـة الـخاصـة بـفيـروس " كوفيــد 19"، موضحة بان الجـهات الرقـابـية سوف تقوم بتنفيذ حملات تفتيـشية للتأكد من الـتقـيّد بهذه الاشتـراطات واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونـية بحـق المخالفين.