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اقتصادية عجمان تقرر تمديد ساعات عمل الانشطة

الخميس 15/أبريل/2021 - 08:01 م
بوابة الفجر
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قررت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان تمديـد ساعات العـمل للأنشطة الاقتصادية في كافة انحاء الامارة خلال شهر رمضان لغاية الساعة الرابعة فـجراً .

و شددت الدائرة علي ضرورة الالتـزام بالتــدابيـر الاحـترازيـة والوقائيـة الـخاصـة بـفيـروس " كوفيــد 19"، موضحة بان الجـهات الرقـابـية سوف تقوم بتنفيذ حملات تفتيـشية للتأكد من الـتقـيّد بهذه الاشتـراطات واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونـية بحـق المخالفين.

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