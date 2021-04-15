ياسر جلال يتصدر موقع تويتر بـ"ضل راجل" (صورة)













تصدر مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال تريند عبر موقع التغريدات الشهير "تويتر"، وذلك عقب عرض الحلقة الثالثة منه، والتي نالت تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.









حظى أداء ياسر جلال بإشادات واسعة من رواد "تويتر"، حيث كتب أحدهم، قائلاً :" العظمة ياسر جلال وتريند بيستاهل، فيما علق آخر بقوله: مسلسلاته حاجة حلوة ومحترمة.. ياسر جلال في ضل راجل".









ومن جانب آخر أوشك الفنان ياسر جلال على الإنتهاء من تصوير دوره بالمسلسل، إذ يتبقى له عددًا من المشاهد كي ينتهي من مشاهده بالكامل.









ويُذاع مسلسل "ضل راجل" يوميًا عبر شبكة تليفزيون الحياة، حيث يحظى المسلسل بنسب مشاهدة مرتفعة، جعلته يتصدر ترند محرك البحث "جوجل" وموقع "تويتر".









مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، كل من: اللبنانية نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.