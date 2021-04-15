الهيئة الملكية بالجبيل تنفذ أكثر من 1300 جولة رقابية





نفذت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة خدمات الأملاك 1370 جولة رقابية بداية شهر رمضان الكريم على المجمعات التجارية ومنشآت النفع العام ومحلات بيع التجزئة والجملة في مدينة الجبيل الصناعية للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالبروتوكولات الصحية وتطبيق توكلنا للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأوضح مدير إدارة خدمات الأملاك فالح الهاجري أن الجولات الرقابية شملت ١٣٧٦ مرفقا تجاريا و٢١٢ مطعما و٣٢٠ مرفقًا غذائيًا، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية، للإسهام في حماية المجتمع من هذه الجائحة وعدم التهاون في تطبيق الاحترازات الصحية.