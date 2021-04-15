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شديد الحرارة.. الأرصاد تُحذر من طقس نهاية الأسبوع

الخميس 15/أبريل/2021 - 08:43 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة، رابع أيام رمضان، الموافق 17 إبريل2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، كالأتي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء.
- طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد.
- طقس شديد الحرارةعلى جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.
شديد الحرارة.. الأرصاد تُحذر من طقس نهاية الأسبوع
شديد الحرارة.. الأرصاد تُحذر من طقس نهاية الأسبوع

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