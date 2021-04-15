خاص| متى يصوم الأطفال وكيف يتعودون على الصيام؟.. طبيبة أطفال تجيب خلال برنامج "الفجر كلينك" (فيديو)

تكثر في شهر رمضان الموائد والعزائم وتناول الطعام خارج المنزل، مما يجعل البعض لا يتناول الطعام الصحى والمفيد لصحة الجسم.



كما أن الصيام يدفع بعض الناس للبقاء فى منازلهم وعدم القيام بإي انشطة بدنية او رياضية، مما يؤثر سلبًا على صحة الجسم عموما، وعلى الأطفال على وجه الخصوص.



وفي هذا السياق التقت "الفجر"، مع الدكتورة راندا درويش، زميل طب الأطفال بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ووكيل الكلية البريطانية لكي الأطفال، فى لقاء خاص خلال برنامج "الفجر كلينك"، برعاية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والذي يعرض على بوابة الفجر الإلكترونية طوال شهر رمضان الكريم، لتقديم بعض النصائح والارشادات البسيطة التى يكون من دورها الحفاظ على صحة المواطنين.



توضح الدكتورة "راندا درويش"، خلال الفيديو متى يصوم الأطفال وكيف يعودون على الصيام، كالآتي:

