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قبل بدء الحلقة الـ4.. تعرف على موعد مسلسل "لحم غزال" والقنوات الناقلة له

الخميس 15/أبريل/2021 - 08:31 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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يعرض مسلسل "لحم غزال" في تمام الساعة الـ8 مساء على قناة "mbc مصر".


وتخوض دور البطولة به الفنانة غادة عبد الرازق، حيث تدور أحداث العمل حول أحد المناطق الشعبية داخل السوق والتي ذهبت إليها الفنانة غادة عبد الرازق للتعرف على مكان نجلها.


مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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