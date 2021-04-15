ما الذي يشغل بال مورينيو قبل مواجهة إيفرتون؟





يفكر جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبر على إنهاء الموسم في المركز الرابع وخطف بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.





وأدت الخسارة 1-3 على أرضه أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد الماضي إلى تعير كبير لآمال توتنهام في إنهاء الموسم بين الأربعة الكبار، وباتت مواجهة إيفرتون خارج أرضه غداً الجمعة لا تحتمل الخسارة إذا أراد توتنهام البقاء في السباق.





واحتل توتنهام المركز السابع بعد الخسارة من يونايتد، متأخراً بفارق ست نقاط عن وست هام يونايتد صاحب المركز الرابع، ويتفوق بفارق نقطة واحدة على إيفرتون الذي خاض مباراة أقل في الصراع على أحد المقاعد المؤهلة لأوروبا قبل معركة جوديسون بارك غداً.





وأبلغ مورينيو الصحافيين اليوم الخميس "بالطبع مباراة جوديسون بارك مهمة للغاية. الفارق في ترتيب الدوري بين الفريقين ضئيلاً للغاية. بالطبع لديهم مباراة مؤجلة. لهم نفس هدفنا.





"سيقاتلون أمامنا خلال المباراة، ومع الأندية الاخرى لإنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن، وسنرى ما إذا كنا قادرين نحن وهم على احتلال أحد المراكز المؤهلة لأوروبا".





وبعد مواجهة إيفرتون سيستضيف توتنهام ساوثامبتون في الدوري قبل لقاء مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة في إستاد ويمبلي عندما يسعى النادي اللندني لمحاولة رفع أول كأس منذ الفوز بذات البطولة على حساب تشيلسي عام 2008.





وقال مورينيو الذي تولى المسؤولية تحديداً من أجل إنهاء غياب النادي عن الألقاب "بغض النظر عن نتيجة مباراة جوديسون بارك، والنتيجة أمام ساوثامبتون، الأيام التسعة المهمة المقبلة ستنتهي بنهائي الكأس.





"نحن بحاجة لفصل الأوراق عن بعضها، يتعين علينا القول: نهائي الكأس مهم، لكن المباراة ليست غداً، نحن بحاجة للتركيز بشكل كامل على مباراة صعبة للغاية".





وتقدم توتنهام أمام مانشستر يونايتد لكنه استقبل ثلاثةأهداف في الشوط الثاني. وفقد الفريق 18 نقطة بخسارته بعدما كان متقدما في النتيجة هذا الموسم، ما دفع الصحافيين لسؤال مورينيو مرة أخرى عن سبب عدم قدرة الفريق الاحتفاظ بتقدمه.





ورد قائلاً "الفريق الذي يبدأ المباريات جيدا ويسجل في البداية يعني ذلك شيئاً إيجابياً، وهو أمر تود وسائل الإعلام نسيانه.





"لكني اتفق معكم في خسارة الكثير من النقاط بعد التقدم في النتيجة، فهناك أيضاً أشياء سلبية".





وأضاف المدرب البرتغالي موضحاً "هذا لست مستعدا لمناقشته معكم. أعتقد أن الأمر يتعلق ببعض إمكانياتنا كفريق لكني لست مستعدا لمناقشة ذلك معكم".



