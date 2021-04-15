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مجلس نقابة الإعلاميين ينعي المخرج الكبير يسري غرابة

الخميس 15/أبريل/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، ببالغ الحزن والأسى، المخرج الكبير يسري غرابة، الذي وافتة المنية ط اليوم.

وقال نقيب الإعلاميين في بيان له، إنه كان يتابع حاله الإعلامي والمخرج الكبير يسري غرابة بصفة مستمرة؛ حيث كان يعالج من فيروس كورونا حتى شُفي منه، ولكن حال  الرئتين لم تكن مستقرة، مما جعله يمكث في المستشفى لفترة طويلة حتى فاضت روحه الطاهرة إلى ربها.


وأضاف نقيب الإعلاميين، إن المخرج يسري غرابة واحد من الجيل الثاني بعد جيل الرواد في التليفزيون؛ حيث بدأ رحلة عمله في ماسبيرو في الأمانة العامة، حتى اكتشفته الراحلة الإذاعية آمال فهمي كمخرج، فعمل معها في برنامجها التليفزيوني الأول "لقاء الجماهير"، ثم اختارته أماني ناشد ليخرج برنامجها الشهير "كاميرا 9" على مدار عامين، ثم توالت الأعمال والبرامج ومن أشهرها "تحقيق" أوسكار" و"نجوم وأرقام"، و"مواقف وطرائف"، ويعتبر أول مخرج يعمل في تغطية مهرجانات دولية مثل القاهرة السينمائي والإسكندرية والمسرح التجريبي.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين، المول  عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمنا وذويه الصبر والسُلوان.

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