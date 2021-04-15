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وسط عدة مفاجأت.. كارتيرون يحسم الجدل حول تشكيل الزمالك أمام الأهلي

الخميس 15/أبريل/2021 - 08:33 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، لمواجهة الأهلي، في الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي في قمة مرتقبة يوم 18 أبريل الجاري على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الاسبوع الرابع بالدوري العام.

ويبحث الزمالك بقيادة مديره الفني، تحقيق الفوز على المارد الأحمر، سعيًا منه في السير بالطريق الصحيح، عقب الخروج من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك فشل في التأهل إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب احتلاله المركز الثالث في مجموعته برصيد 8 نقاط.

واستقر كارتيرون المدير الفني، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به لقاء القمة، والمقرر له خوضه بتحكيم مصري بقرار من الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم جنش.

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف إبراهيم أوباما - أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان حمدي.

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كارتيرون الزمالك الأهلي

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