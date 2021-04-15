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الإعلامية العراقية مروى كرم تتألق في أولى تجاربها التمثيلة بـ"أم بديلة"

الخميس 15/أبريل/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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حالة من الترقب تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي لآداء الإعلامية العراقية مروى كرم  بمسلسل  "أم بديلة " الذي تخوض به أولى تجربها التمثيلية كبطلة للعمل من إخراج  دافيد اوريان  وقصة وسيناريو وحوار ندى عمار خليل وانتاج قناة MBC العراق.


ونال آداء مروى إستحسان جمهورها على مواقع التواصل الإجتماعي الذين تبادلوا مقاطع مشاهدها منذ اليوم الأول لعرض العمل في رمضان.


وتقول مروة: "تم تصوير مشاهد العمل ببيروت واعتبره تجربة فرية ظلت حوالي 4 أشهر، سررت أن أكون برفقة نجوم كبار وكذلك أن أقوم بدور مميز واكتسبت خبرة كبيرة .. بالإضافة إلى أن  تعامل كل الطاقم العمل جد راقي، سررت أن أقوم باول عمل لبلدي الأم العراقي".

"أم بديلة" مسلسل عراقي لبناني تم تصوير مشاهده في بيروت وتدور قصته حول عائلة من أصول عراقية قررت مغادرة بلادها والهجرة إلى لبنان حيث التقوا هناك بعائلة لبنانية ويجمع بين نجوم عراقيين ولبنانيين وهو بطولة مروى كرم، ألكسندر علوم، ليا بوشعيا، جان دكاش، إيلي متري، وآخرين. 


الجدير بالذكر أن الإعلامية والفنانة مروى كرم ابنة الفنانة التشكيلية العراقية  ندى الهاشمي ومن اب تركي.


وولدت مروى كرم في العراق، وتلقت دراستها المدرسية فيها، وحصلت على الشهادة الثانوية بتفوق وانضمت إلى MBC3 للعمل كمقدمة برامج عام 2016. 


و تعشق منذ صغرها الفن والتقديم، وبدأت مسيرتها الفنية في الـ 12 من عمرها، حين قدمت دعايات تلفزيونية وصوتية عديدة.

شخصية طموحة تحب الفن والسفر والمغامرة والتعرف على مختلف الثقافات وتهوى الرسم والمطالعة.

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