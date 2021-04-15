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ملوك الجدعنة تريند رقم 1 على شاهد VIP

الخميس 15/أبريل/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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احتل مسلسل ملوك الجدعنة التريند رقم 1 على منصة شاهد vip، وذلك بعد عرض حلقته الثالثة اليوم والتي شهدت صراعات حارة ملوك الجدعنة، بين سريّة (عمرو سعد) وسفينة (مصطفى شعبان) من جهة وزاهي العتال (عمرو عبد الجليل) من جهة أخرى، ظنّت فاتن حرفوش (ياسمين رئيس) أن سريّة يخونها، فذهبت إلى مكانه بشقة سفينة لتقوم بالتشاجر معه وتفتيشها، دون أن تدري أن بداخلها زاهي العتال مقيّد على كرسي بداخل إحدى الغرف.


واستطاع سريّة إقناع فاتن بالخروج من الشقة، والاعتراف لها بحبه، وأنه أبدًا لن يخونها، قررا سفينة وسرية البقاء على الحقيبة بما فيها من مجوهرات، ليبدأ الصراع المباشر ضد زاهي العتال، فهل تفلت فاتن من هذه الحرب؟


ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.


ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.


ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا

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