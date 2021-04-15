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معوض إسماعيل يحكي كواليس دوره في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"

الخميس 15/أبريل/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الفنان معوض اسماعيل، إن مشاركته في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، كانت تجربة فريدة من نوعها ومميزة، مؤكدًأ أنه عمل مع عملاقة فى الفن وهم الفنان الراحل نور الشريف والفنانة القديرة عبلة كامل والمخرج أحمد توفيق.


وتابع "إسماعيل"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أنه قام بدور "عبد الوهاب عبد الغفور البرعي" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، وأنه بدأ التمثيل فى سن الـ 8 سنوات وشارك فى المسلسل فى سن الـ 13 عامًا، مشيرا إلى أن الفنان الراحل نور الشريف أول من استقبله من فريق المسلسل مؤكدًا أن الفنان نور الشريف احتواني أول ما دخلت اللوكيشن.


وأوضح الفنان معوض إسماعيل، أن التمثيل أمام الفنان الراحل نور الشريف والفنانة القديرة عبلة كامل ليس بالأمر السهل، مشيرا إلى أن الجميع فى المسلسل كان متعاونا للخروج بأفضل شئ، والجميع كان يحافظ على دوره ودور من بجانبه، وأكد أن نور الشريف كان يعطي الملاحظات للجميع.

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