باحث: انفجار مدينة الصدر في هذا التوقيت لإحداث الفتنة الطائفية في العراق

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باحث: انفجار مدينة الصدر في هذا التوقيت لإحداث الفتنة الطائفية في العراق
الخميس 15/أبريل/2021 - 10:53 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور صادق الركابي باحث في الشأن العراقي، إن انفجار مدينة الصدر في هذا التوقيت لإحداث الفتنة الطائفية في العراق، مشيرا إلى أن وراء هذا الحادث من يريد إشعال الفتن في العراق.
وأضاف الباحث في الشأن العراقي، في حديثه لقناة "الغد"، أنه دائما قبل اي انتخابات تحدث مثل هذه التفجيرات، مرجحا أن تكون الأحزاب السياسية الفاسدة وراء هذه التفجيرات لتحقيق أطمعاهم السياسية، سواء كان وراء الحادث أيضا جهات خارجية أو تنظيم داعش الإرهابي.
وأكد أن هذه التفجيرات تزيد الاحتقان والأحزاب السياسية الفاسدة هي المستفيدة من رواء هذه التفجيرات الغاشمة، مشيرا إلى أن الخلل الأمني داخل العراق تستفيد منه التنظيمات الإرهابية لتحقيق أغرضها.
وأوضح أن الخحلل الأمني يشكل ثغرات قوية ويشعل الفتنة وتحقق الأحزاب السياسية الفاسدة مكاسبها.
وأضاف الباحث في الشأن العراقي، في حديثه لقناة "الغد"، أنه دائما قبل اي انتخابات تحدث مثل هذه التفجيرات، مرجحا أن تكون الأحزاب السياسية الفاسدة وراء هذه التفجيرات لتحقيق أطمعاهم السياسية، سواء كان وراء الحادث أيضا جهات خارجية أو تنظيم داعش الإرهابي.
وأكد أن هذه التفجيرات تزيد الاحتقان والأحزاب السياسية الفاسدة هي المستفيدة من رواء هذه التفجيرات الغاشمة، مشيرا إلى أن الخلل الأمني داخل العراق تستفيد منه التنظيمات الإرهابية لتحقيق أغرضها.
وأوضح أن الخحلل الأمني يشكل ثغرات قوية ويشعل الفتنة وتحقق الأحزاب السياسية الفاسدة مكاسبها.
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