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باحث: انفجار مدينة الصدر في هذا التوقيت لإحداث الفتنة الطائفية في العراق

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:53 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور صادق الركابي باحث في الشأن العراقي، إن انفجار مدينة الصدر في هذا التوقيت لإحداث الفتنة الطائفية في العراق، مشيرا إلى أن وراء هذا الحادث من يريد إشعال الفتن في العراق.

وأضاف الباحث في الشأن العراقي، في حديثه لقناة "الغد"، أنه دائما قبل اي انتخابات تحدث مثل هذه التفجيرات، مرجحا أن تكون الأحزاب السياسية الفاسدة وراء هذه التفجيرات لتحقيق أطمعاهم السياسية، سواء كان وراء الحادث أيضا جهات خارجية أو تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد أن هذه التفجيرات تزيد الاحتقان والأحزاب السياسية الفاسدة هي المستفيدة من رواء هذه التفجيرات الغاشمة، مشيرا إلى أن الخلل الأمني داخل العراق تستفيد منه التنظيمات الإرهابية لتحقيق أغرضها.

وأوضح أن الخحلل الأمني يشكل ثغرات قوية ويشعل الفتنة وتحقق الأحزاب السياسية الفاسدة مكاسبها.

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الكلمات المفتاحية

فتنة طائفية انفجار مدينة الصدر العراق

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