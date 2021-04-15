سعد الصغير لـ"شيخ الحارة": "أضربت في فرح زملكاوي بسبب أغنية "أبو تريكة" وأبو العريس جري ورايا"





وأضاف سعد الصغير، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تعرض للضرب من قبل رجل عربي في أحد الأفراح، معقبًا: "ضربني بالبونية في ملهى ليلي وجابلي البوليس وقال أني ضربته"، مشيرا إلى أن الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم هو من أخرجه من القسم.





واعتبر سعد الصغير، المنتج مدحت العدل "عدو" له ودائم الهجوم عليه لأنه زملكاوي بينما هو اهلي، مطالبا مدحت العدل بالابتعاد عن جماهير الاهلي وأن يتدخل لمساندة الزمالك خلال الأزمة الحالية التي يتعرض لها النادي، قائلًا: "وريني زملكاويتك واتبرع حتى لو بـ10 آلف".

كشف الفنان سعد الصغير، عن تعرضه لحادث اعتداء خلال إحياء أحد الافراح من قبل عائلة زملكاوية، قائلًا: "أبو العريس ضربني عشان بغني أبو تريكة وجري ورايا في الشارع، وكان الفرح عقب فوز الأهلي على الزمالك".