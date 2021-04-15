داعية: الرسول كان يتصدق بأحب ما عنده (فيديو)



قال الشيخ محمد رضا، الداعية الإسلامي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم دائمًا كان يُحب التصدق بأحب ما عنده، لافتَا إلى أن الله رغب كل مسلم بالتصدق في قوله تعالى: "مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ".



وأضاف "رضا"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام "، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المتصدق يكون سعيد بالصدقة أكثر من الشخص الذي يحصل على الصدقة، مشيرًا إلى أن هناك رجلًا سأل النبي، فاستدان الرسول وأعطاه، لأنه لم يكن معه شيء، فقال سيدنا عمر بن الخطاب، لماذا تتصدق وانت ليس معك، فحزن الرسول.



وتابع:"فجاء أحد الصحابة وقال للرسول:" أنفق يا رسول الله ولا تخشى من ذي العرش إقلالًا، ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: "هكذا أمرنا الله".



