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أبو الغيط يزور الرياض ويلتقي وزير الخارجية السعودي

الخميس 15/أبريل/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
أحمد الليموني
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قام السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بزيارة الى الرياض اليوم 15 إبريل الجاري، حيث التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن المشاورات بين أبو الغيط وفرحان تناولت مختلف القضايا الإقليمية، حيث استعرض الأمين العام نتائج جولاته الأخيرة في كل من تونس والعراق، وأكد أهمية تنشيط العمل العربي المشترك في هذه المرحلة التي تواجه فيها المنطقة العربية تهديدات مشتركة.

وأشار أبو الغيط الى أن وقف اطلاق النار الكامل هو الخطوة الأولى نحو حل للأزمة اليمنية ومعالجة الوضع الانساني الصعب الذي تواجهه البلاد،مؤكدا ان المبادرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية في هذا الصدد تمثل معالجة متوازنة ومدخلا سليماً للتسوية الشاملة للأزمة، داعياً الطرف الحوثي ان يغلب مصلحة الشعب اليمني على اي اعتبارات أو أجندات أخرى.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط شدد على أهمية التضامن العربي في مواجهة التدخلات الاقليمية، محذرا من التوصل الى تسويات في الاقليم لا تراعي المصالح العربية، وتشجع القوى التي تعمل على تقويض الاستقرار.

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