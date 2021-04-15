ميخائيل أنطون لـ"الفجر": تقنين أوضاع 322 كنيسة ومبنى خدمي

قال القمص ميخائيل أنطون نائب رئيس لجنة توفيق أوضاع الكنائس، إن مجهود الدولة تجاه الكانس مشكور فقد قامت بتقنين أوضاع ٣٢٢ كنيسة ومبنى أثناء منذ ٨ أبريل ٢٠٢٠ و٢٢ مايو٢٠٢٠ وفي ٢٢ أكتوبر٢٠٢٠ و٢٩ ديسمبر ٢٠٢٠ و١٢أبريل٢٠٢١.



تابع إنطون فى تصريحات خاصة لبوابة الفجر: إجمالي القرارات ١٨٨٢ كنيسة ومبنى لجميع الطوائف منذ بدء تفعيل القانون.



وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ومسئولي الجهات المعنية.



وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 29 ديسمبر الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1882 كنيسة ومبنى تابعًا.