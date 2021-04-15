"خام دبي" ثالث أفضل نفط سعرا عالميا خلال مارس من خارج سلة أوبك

قفز متوسط سعر خام دبي إلى 64.4 دولار للبرميل خلال شهر مارس من العام 2021 متصدرا المركز الثالث في قائمة أفضل أسعار الخامات القياسية على مستوى العالم /خارج سلة أوبك/ وذلك وفقا لأحدث الاحصائيات الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط.





وتظهر احصائيات المنظمة أن خام دبي ارتفع بنسبة 5.8% تقريبا خلال شهر مارس 2021 مقارنة مع سعره المسجل في فبراير من العام ذاته .





ويعتبر خام دبي مرجعا رئيسيا للإمدادات الآسيوية، وذلك بالإضافة إلى كونه يعد معيارا قياسيا لتحديد سعر النفط في السوق العالمي الذي يمكنه الوصول لها بسرعة كبيرة مقارنة مع بقية الخامات القياسية الأخرى التي يتم استخراجها من المنطقة.





ويتم عرض خام دبي القياسي للشرق الأوسط، من خلال منصة «ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس» للتسعير.





يشار إلى أن سلة "أوبك" تتكون من 13 خاما تنتجها الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط وتعتبر السلة مقياسا عالميا للنفط وذلك بالإضافة إلى بعض خامات النفط الأخرى المتداولة ومن ضمنها خام دبي الذي يتم الاسترشاد بها لتحديد الأسعار على مستوى العالم.