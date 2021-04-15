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غادة عبد الرازق تقع في مأزق عقب اقتحام منزلها

الخميس 15/أبريل/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل الحلقة الرابعة من مسلس "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق والمذاع على قناة "mbc مصر".


وجاء أول مشهد في الحلقة أثناء اقتحام "سيد" خالد كمال لمنزل "غزال" غادة عبد الرازق ومعرفته أنها تتعاطى المخدرات، كما جاء صاحب المنزل في نفس الوقت للإطمئنان على المنزل عقب الحريق الذي تعرض لها، واختبأ "سيد" داخل المنزل وهرب ولم يراه صاحب المنزل.


مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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