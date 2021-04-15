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نجم سيراميكا يتوسط للصلح بين عائلتين في مغاغة

الخميس 15/أبريل/2021 - 08:56 م
سيراميكا
سيراميكا
علي نبوي
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توسط رجب بكار ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، للصلح بين عائلتين في قرية شارونة، التابعة لمركز مغاغة، بمحافظة إلمنيا.

وحرص رجب بكار على زيارة أهله وأسرته في أول أيام شهر رمضان كريم، وتوسط للصلح بين  عائلتين في قريته، ونجح في النهاية في إذابة جليد المشاكل بينهما.

وأثنى أهالي القرية على حرص رجب بكار على التوسط والصلح بين العائلتين، متمسكا بعادات وتقاليد قريته، بل وارتدى جلبابا بلديا في جلسة الصلح.

ويلتقي فريق سيراميكا كليوباترا مع مصر للمقاصة، مساء الأربعاء المقبل، على ملعب استاد الأهلي وي السلام، ضمن لقاءات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

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