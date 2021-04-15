هالاند يُعلن عن شرطه الوحيد للانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد





كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن شرط النرويجي إيرلينج هالاند، نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، من أجل الانتقال إلى صفوف برشلونة أو ريال مدريد الإسبانيين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقالت "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن هالاند بالاتفاق مع وكيل أعماله مينو رايولا، يريد الحصول على 35 مليون يورو صافيا في كل موسم، مما يجعل عملية انتقاله غير ممكنة بالنسبة للعديد من الفرق التي تريد التعاقد معه.





ويطلب هالاند عقد مع الفريق الذي سيتعاقد معه لمدة 5 سنوات أي مما يعني أن الراتب الصافي سيصل إلى 175 مليون يورو، ومن الممكن أن تتضاعف الأرقام، إضافة إلى العمولات التي سيحصل عليها رايولا ووالد اللاعب، وكذلك القيمة التي سيتم دفعها إلى بوروسيا دورتموند، والتي لن تقل عن 150 مليون يورو، مما يعني أن إجمالي قيمة اللاعب النرويجي قد تصل إلى 500 مليون.





وتسعي عدة أندية كبرى بجانب برشلونة وريال مدريد إلى الحصول على خدمات الدولي النرويجي، حيث يريد كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع هالاند في الميركاتو الصيفي المقبل.



