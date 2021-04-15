في الحلقة الثالثة من "نسل الأغراب".. غفران يعترف لجليلة عن سبب اجباره على طلاقها من عساف





فيخبره عما إذا كان يضمن عودة جليلة له، لاسيما أن ابنه لا يريده، وبعدها يجتمع مع "غفران" ليعرف منه سبب ذهابه إلى عساف، فيسأله عما إذا كان يريد أن يتعامل معه بصفته ابن عمه أم يتعامل معه كرئيسًا للمباحث، أما إذا تحدث معه لصفة القرابة بينهم سيقوم بإلقاءه من الشباك، ليخبره أن والدته مازالت على قيد الحياة وأنه علم ذلك من "عساف" فيطلب منه أنه أن يقوما معًا لمقابلتها، لكنه يوضح له أن الأمر ليس سهلاً كما يظن، لأن عساف وضع شرط ما لتسليم والدته، وهو أن يأخذ ابنه وجليلة مقابلها، فينفعل عليه، ويخبره عما إذا كان يقف في صفه أو صف عساف.





ليخبره أنه يقف في صف اخته "جليلة" لأنه لم تُخير عند زواجه من عساف أو عند زواجها منه، وأنه يقف أيضًا مع من يحترم القانون، ليخبره أنه سيكون عدوه اذا لم يقف في صفه.





اجتماع علي بغفران وعساف ليخبره أن والدته مقابل جليلة وابنه، ليخبره أنه يقوم بمساومته على شيئًا لن يحدث.





وبعدها يعود غفران لمنزله ويجلس مع جليلة ويعترف لها بما حدث مع عساف، فيكشف لها عن سبب زواجها منه، وهو حبه الشديد لها، وأن الناس اعتقدت أنه يريد الانتقام من عساف عندما أجبر شقيقها على رفع قضية طلاق من زوجها، وأنه لم يطلقها عندما خطف عساف والدته لحبها له، وأنه كان يرى أن حمزة والده ولم يشعر يومًا بأنه ليس نجله.





فتساله عن سبب اعترافه لها حاليًا بتلك الأمور، ليخبرها أن عساف يساومه ويريد الحصول عليها هي وحمزة مقابل الحصول على والدتها، ويسالها عن الذي ستختاره إذا خيرته بينهم لتخبره أنها ستختاره هو وأولاده.





اعتراف "حسيب" لحمزة أن والدته جليلة كانت متزوجة من عساف قبل دخوله للحجز وأنه من قام بتطليقها من والده وزواجها من غفران.







"نسل الأغراب"، إنتاج سينرجى، تأليف وإخراج محمد سامى، بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.

بدأت منذ قليل قناة "ON" بعرض الحلقة الثالثة من مسلسل "نسل الأغراب" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، وبدأت الحلقة بإجتماع "علي"دياب مع "عساف" ليعرف منه عن الأمر الذي سينهي الخلافات بينه وبين عساف ليخبره أنه لن يهدأ الإ إذا ساد الدم القرية، فيخبره أن ذلك الأمر لن يحدث طوال فترة عمله كرئيسًا للمباحث، ليخبره أن الخلافات بينهم من الممكن أن تهدأ إذا حصل على "جليلة" مي عمر وابنه "حمزة" أحمد مالك مقابل أن يسلم "غفران" أمير كرارة والدته.