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تصريح مثير من نجم الأهلي السابق عن جيل "بركات وأبو تريكة"

الخميس 15/أبريل/2021 - 08:59 م
شادي محمد
شادي محمد
الفجر الرياضي
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رد شادي محمد نجم النادي الأهلى ، ومنتخب مصر على تسمية جيله بجيل "أبو تريكة وبركات، بسبب شعبيتهم الكبيرة، مضيفا أنه لعب مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، وحضر المايسترو الراحل صالح سليم رئيس القلعة الحمراء الأسبق".

وقال خلال حواره مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج "لحظات جرئية"، الذي يبث على شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الخميس، ""أنا أرتدى قميص النادي الأهلى من قبل أبو تريكة وبركات ، وأقدم منهم بسنوات قبل إنضمامهم للقلعة الحمراء من 6 سنوات ".

وتابع شادي محمد "جيلنا كان يضم نجوم على رأسهم عماد النحاس، ومحمد شوقي وفلافيو وجيلبرتو وليس بركات وأبوتريكة فقط".

وشدد نجم النادي الأهلى " لا أخشى الهجوم على شخصي لااعتراضي على تسمية الجيل الذهبي للاهلى بأسم أبوتريكة وبركات، لأن الفريق الأول حين ذاك كان يضم لاعبين على طراز عالي وليس بركات وأبوتريكة فقط".

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