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أحمد خليل في غرفة العناية المركزة عقب طعنه بسلاح أبيض

الخميس 15/أبريل/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل الحلقة الرابعة من مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.


ودارت أحداث الحلقة في إطار من التشويق حيث ظل "مأمون" أحمد خليل في أحد المستشفيات داخل غرفة العناية المركزة، وزاره نجله المعلم "علي" وهو شريف سلامة، وزارت "غزال" وهي غادة عبد الرازق والدها ودار بينهم حديث مؤثر وكشف لها عن أنه تم الحكم عليهم في أحد القضايا التي هربو منها.


مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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