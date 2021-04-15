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4.6 مليار درهم تداولات المستثمرين الخليجيين من بداية العام في الأسهم الإماراتية

الخميس 15/أبريل/2021 - 09:18 م
بوابة الفجر
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 بلغت قيمة تداولات المستثمرين الخليجيين في الأسواق المالية الإماراتية نحو 4.6 مليار درهم بيعا وشراء منذ بداية العام 2021 وحتى تاريخ 15 ابريل الجاري وذلك بحسب احصائيات لسوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وتظهر الأرقام الرسمية أن تداولات هذه الشريحة من المستثمرين شكلت نحو 3% من إجمالي قيمة التداولات المسجلة في الأسواق المالية منذ بداية العام الجاري وحتى النصف الأول من شهر يناير الجاري.

ويعكس الحجم الكبير من السيولة التي ضخها المستثمرون الخليجيون الثقة الكبيرة في الأسواق المحلية التي باتت تصنف بالمرتبة الأولى من حيث نسب العوائد التي تمنحها للمستثمرين مقارنة مع بقية أسواق المنطقة.

ويتضح من خلال الاحصائيات أن الجزء الأكبر من سيولة المستثمرين منذ بداية العام الجاري جرى ضخها في سوق دبي المالي حيث بلغت قيمة تداولاتهم بيعا وشراء نحو 2.8 مليار درهم.

وشكلت تداولات هذه الشريحة من المستثمرين نحو 8.3 بالمئة من إجمالي قيمة التداولات المسجلة في سوق دبي المالي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية 15 ابريل الجاري والتي وصلت قيمتها نحو 33.5 مليار درهم بيعا وشراء.

وعلى مستوى حركة المستثمرين الخليجيين في سوق ابوظبي للأوراق المالية فقد بلغت قيمة تداولاتهم خلال فترة الرصد 1.8 مليار درهم بيعا وشراء.

وبناء على هذه الأرقام فقد شكلت تداولات الخليجيين نحو 1.4% من اجمالي قيمة التداولات المسجلة في سوق العاصمة والتي وصلت قيمتها 128 مليار درهم بيعا وشراء منذ بداية العام وحتى تاريخ 15 ابريل الجاري.

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