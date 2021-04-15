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3 سيارات إطفاء لإخماد حريق بعقار في الشيخ زايد

الخميس 15/أبريل/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نجحت قوات الدفاع المدني بالجيزة في السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بمدينة الشيخ زايد، مساء اليوم الخميس، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بالحي السابع، بمدينة الشيخ زايد.

ودفع مدير إطفاء قطاع أكتوبر بـ3 سيارات إطفاء، وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة النيران قبل امتدادها إلى الشقق المجاورة.

ويجري رجال الحماية المدنية عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران التي التهمت محتويات "روف".

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