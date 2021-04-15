Advertisements

الفنان معوض إسماعيل: نواجه نقص شديد في صناعة دراما الأطفال

الخميس 15/أبريل/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements

قال الفنان معوض اسماعيل، إن هناك نقص شديد في صناعة دراما الأطفال رغم أهميتها في تشكيل وعي الأطفال، مشيرا إلى أن ترجمة أعمال ديزني تعتمد على العادات والتقاليد لتناسب المجتمع.


وتابع " إسماعيل "، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن المسلسل الكارتوني "ظاظا وجرجير" كان من أمتع الأعمال التي شارك فيها، فهو كان يؤدي شخصية ظاظا، مشيرا الى أن المخرج جرب أكثر من صوت وأداء حتى توصلوا لصوت ظاظا، لافتًا إلى شخصية "فروج القلة" التي أداها بنفس صوت الكارتون في النسخة الأمريكية.


وأشار "إسماعيل" إلى أن المخرج محمود رحمي يمثل خطوة مهم وكبيرة في حياته تعلم منه الكثير، فقد كان يوجد معه في كل مراحل تصنيع مسلسل بوجي وطمطم، مشيرا إلى أن "رحمي" كان يتعامل مع العرايس مثل أولاده، لافتا الى أن المخرج محمود رحمي هو الذي جعله يحب اسمه، عندما استعان بالاسم في مسلسل بوجي وطمطم، في محاولة منه لمصالحته على اسمه.


وتابع: "شاركت مع كبار النجوم في المسلسلات الدينية والاجتماعية منها "ابن حزم" و"هارون الرشيد" و"لن أعيش في جلباب أبي"، وأيضا الحديث المشاركات في عشرات الأعمال العالمية والعربية الخاصة بالأطف

أخبار تهمك

تصريح مثير من نجم الأهلي السابق عن جيل "بركات وأبو تريكة"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

هالاند يُعلن عن شرطه الوحيد للانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

كلوب يُهاجم محمد صلاح بهذا التصريح المثير

منذ حوالي 5 ساعات

الخطيب يوافق على طلب اتحاد جدة بشرط وحيد

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: وصول نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" كدفعة أولى قريبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

منذ حوالي 10 ساعة

طائر الأهلي المهاجر يشترط على موسيماني قبل العودة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

وسط عدة مفاجأت.. كارتيرون يحسم الجدل حول تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

08:25 م

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

هالاند يُعلن عن شرطه الوحيد للانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد

09:00 م

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

04:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

سلسله غفران الغريب لجليله تلفت الانظار في " نسل الاغراب"

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟