الفنان معوض إسماعيل: نواجه نقص شديد في صناعة دراما الأطفال





وتابع " إسماعيل "، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن المسلسل الكارتوني "ظاظا وجرجير" كان من أمتع الأعمال التي شارك فيها، فهو كان يؤدي شخصية ظاظا، مشيرا الى أن المخرج جرب أكثر من صوت وأداء حتى توصلوا لصوت ظاظا، لافتًا إلى شخصية "فروج القلة" التي أداها بنفس صوت الكارتون في النسخة الأمريكية.





وأشار "إسماعيل" إلى أن المخرج محمود رحمي يمثل خطوة مهم وكبيرة في حياته تعلم منه الكثير، فقد كان يوجد معه في كل مراحل تصنيع مسلسل بوجي وطمطم، مشيرا إلى أن "رحمي" كان يتعامل مع العرايس مثل أولاده، لافتا الى أن المخرج محمود رحمي هو الذي جعله يحب اسمه، عندما استعان بالاسم في مسلسل بوجي وطمطم، في محاولة منه لمصالحته على اسمه.





وتابع: "شاركت مع كبار النجوم في المسلسلات الدينية والاجتماعية منها "ابن حزم" و"هارون الرشيد" و"لن أعيش في جلباب أبي"، وأيضا الحديث المشاركات في عشرات الأعمال العالمية والعربية الخاصة بالأطف



قال الفنان معوض اسماعيل، إن هناك نقص شديد في صناعة دراما الأطفال رغم أهميتها في تشكيل وعي الأطفال، مشيرا إلى أن ترجمة أعمال ديزني تعتمد على العادات والتقاليد لتناسب المجتمع.