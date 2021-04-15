خروج أحمد خليل من العناية المركزة في الحلقة الـ 4 من "لحم غزال"





وخرج الفنان أحمد خليل "مأمون" من غرفة العناية المركزة، كما اكتشفت غادة عبد الرازق أن "سيد" خالد كمال سرق منها كيس من المخدرات من الذي كانت تختزنه وشكت "غزال" في زوج "شوق" وهي مي سليم.





مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.



دارت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "لحم غزال" في إطار من التشويق والإثارة.