Advertisements

خروج أحمد خليل من العناية المركزة في الحلقة الـ 4 من "لحم غزال"

الخميس 15/أبريل/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
دارت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "لحم غزال" في إطار من التشويق والإثارة.


وخرج الفنان أحمد خليل "مأمون" من غرفة العناية المركزة، كما اكتشفت غادة عبد الرازق أن "سيد" خالد كمال سرق منها كيس من المخدرات من الذي كانت تختزنه وشكت "غزال" في زوج "شوق" وهي مي سليم.


مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح مثير من نجم الأهلي السابق عن جيل "بركات وأبو تريكة"

منذ ساعة الا ربع

الصحة: وصول نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" كدفعة أولى قريبا

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

منذ ساعتين و 25 دقيقة

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ ساعتين و 27 دقيقة

هالاند يُعلن عن شرطه الوحيد للانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

طائر الأهلي المهاجر يشترط على موسيماني قبل العودة

منذ حوالي 3 ساعات

كلوب يُهاجم محمد صلاح بهذا التصريح المثير

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يوافق على طلب اتحاد جدة بشرط وحيد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

وسط عدة مفاجأت.. كارتيرون يحسم الجدل حول تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد قليل.. الحلقة الأولى من مسلسل "لحم غزال" لغادة عبد الرازق

بدء الحلقة الأولى من مسلسل "لحم غزال" على mbc مصر

غادة عبد الرازق تعاني من مشاكل مادية واجتماعية وتتعاطى المخدرات في "لحم غزال"

غادة عبد الرازق تنجو من السجن عقب حرقها لـ حمدي الميرغني

بعد قليل.. الحلقة الثالثة من مسلسل "لحم غزال" على "mbc مصر"

غادة عبد الرازق تعتذر لـ وفاء عامر بسبب غامض

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

08:25 م

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

هالاند يُعلن عن شرطه الوحيد للانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد

09:00 م

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

04:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

سلسله غفران الغريب لجليله تلفت الانظار في " نسل الاغراب"

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟