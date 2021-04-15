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غرب المنصورة تبتكر تصميم هندسي لصناديق القمامة لمحاربة ظاهرة النبش

الخميس 15/أبريل/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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ابتكرت رئاسة حي غرب المنصورة صناديق للقمامة ذات تصميم هندسى جديد لمحاربة ظاهرة النباشين ولمنع تراكم المخلفات بأماكن التجميع بشوارع الحى ولرفع معدلات النظافة ولتحسين البيئة العامة

و قال المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب المنصورة بأن الصندوق الحديث لجمع القمامة والذى تم دعم منظومة النظافة بنطاق حى غرب به محكم الغلق وبدون اقفال، حتى لا يتمكن نابشى القمامة من فتح الصناديق


وأوضح "عبدالباقي" بأن التصميم الهندسى للصندوق يسمح بإلقاء القمامة بداخله، كما يوجد بالصندوق باب أحادي الفتح وله منزلق يصعب الوصول للقمامة داخله من أعلي، حيث يستحيل فتح الصندوق بغير الأداة الخاصة به إلا من خلال مسئول الحي، والتى تم صنعها خصيصا" لفتح الصندوق

مضيفا" بأن الهدف من إنتاجه الحفاظ علي القمامة حال تدويرها والحد من تبعثرها خارج الصناديق، والقضاء على ظاهرة النباشين التى أصبحت ظاهرة تؤرق الشارع الدقهلاوى، ولرفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري، إلي جانب تسهيل عمل سيارات جمع القمامة والحد من تراكمها في الشوارع، مضيفا انه سيتم تعميم الصناديق بكافة الشوارع الكائنة بنطاق الحى.

وأشار رئيس حى غرب المنصورة انا قام علي رأس فريق من الحي، برفقة محمد الدسوقى سكرتير عام الحى وكريمة صديق عبد الغفار نائب رئيس الحى، ومحمد الغضبان مدير النظافة، بتوزيع الصناديق الجديدة للقمامة، والتى تمتاز وتجمع مابين الشكل الجمالى والحضارى، والتصميم الهندسى الذى يمنع تراكم المخلفات بأماكن التجميع بشوارع الحى،

وقال محمد الدسوقي سكرتير عام حي غرب المنصورة ان فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وضمن الخطة التى وضعها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لرفع وتطوير منظومة النظافة،
وفى اطار خطة المحافظة التى اقرها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لرفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة
حرصا على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والاحياء وفى مقدمتها مدينه المنصورة عاصمة المحافظة.
غرب المنصورة تبتكر تصميم هندسي لصناديق القمامة لمحاربة ظاهرة النبش
غرب المنصورة تبتكر تصميم هندسي لصناديق القمامة لمحاربة ظاهرة النبش
غرب المنصورة تبتكر تصميم هندسي لصناديق القمامة لمحاربة ظاهرة النبش
غرب المنصورة تبتكر تصميم هندسي لصناديق القمامة لمحاربة ظاهرة النبش
غرب المنصورة تبتكر تصميم هندسي لصناديق القمامة لمحاربة ظاهرة النبش
غرب المنصورة تبتكر تصميم هندسي لصناديق القمامة لمحاربة ظاهرة النبش
غرب المنصورة تبتكر تصميم هندسي لصناديق القمامة لمحاربة ظاهرة النبش
غرب المنصورة تبتكر تصميم هندسي لصناديق القمامة لمحاربة ظاهرة النبش
غرب المنصورة تبتكر تصميم هندسي لصناديق القمامة لمحاربة ظاهرة النبش
غرب المنصورة تبتكر تصميم هندسي لصناديق القمامة لمحاربة ظاهرة النبش

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