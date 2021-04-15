موجز البرلمان| وزير الخارجية يعلق على قضية سد النهضة

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:



*رئيس "النواب" ناعيًا مكرم محمد أحمد: امتدت مسيرة عطائه لعدة عقود



أرسل المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تعزية إلى الدكتور ضياء رشوان ‏نقيب الصحفيين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في وفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، أحد رموز الصحافة المصرية، والذي وافته المنية صباح اليوم.



وقال رئيس مجلس النواب، في نص البرقية: "بقلوب راضية مطمئنة بقضاء الله وقدره ننعى إليكم وفاة الأستاذ مكرم محمد أحمد، ‏رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال ونقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم ‏الإعلام السابق، والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب السابق، أحد رواد الصحافة والإعلام التي ‏امتدت مسيرة عطائه لعدة عقود عاصر فيها الكثير من التحولات السياسية والاقتصادية التي ‏عاصرت تلك الحقبة، فتربع على عرش صاحبة الجلالة ورسم صورة ذهنية للوقار والاعتدال".



وأردف المستشار الدكتور حنفي جبالي: "أن الفقيد تتلمذ على يديه كوكبة متميزة من الإعلاميين الذين سبحوا في فضاء الصحافة الفسيح، يحملون ‏مشاعل الفكر المستنير".



واختتم رئيـس مجلس النواب برقية التعزية، قائلًا: "رحم الله الفقيد العزيز بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته وألهمكم وأهله ‏ومحبيه صبر المؤمنين".



*وزير الخارجية: لا توجد دول صديقة ذات علاقات وطيدة مع مصر تمول سد النهضة



عقدت لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، اجتماعًا لها، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة ما ورد في بيان السفير سامح شكري وزير الخارجية، فيما يخص الشأن الإفريقي، بحضور الوزير.



من جانبه، كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية، حقيقة تمويل بعض الدول الصديقة لمشروع سد النهضة الإثيوبي، قائلًا: لا توجد دول صديقة ذات علاقات وطيدة مع مصر تمول سد النهضة.



وقال السفير سامح شكري، إن هناك شركات من دول صديقة تقوم بالعمل في مشروع سد النهضة الإثيوبي، جاء ذلك ردًا على تساؤل بعض الأعضاء، بشأن يمول سد النهضة وهل هناك دول صديقة تقوم بذلك



وأشار وزير الخارجية، إلى أن الخلافات القائمة حول سد النهضة، خصوصًا مع دول المصب يجعل الاستثمارات هناك أمر صعب، قائلًا: لا يوجد دول تمول سد النهضة بشكل مباشر وكل شركائنا الدوليين يرون أن مشروع سد النهضة محل خلاف بين الدول الثلاثة لذلك تتجنب الانخراط في عمليات التمويل.



وتابع وزير الخارجية قائلًا: نحن لا نعيش في عالم مثالي وكل شيء مرهون بسياسات دول.



*وزير الخارجية: نستمر في بذل الجهود للإفراج عن الصياديين المحتجزين بإريتريا



عقدت لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، اجتماعًا لها، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة ما ورد فى بيان السفير سامح شكرى وزير الخارجية، بخصوص الشأن الآفريقي، بحضور الوزير.



من جانبه، قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الدولة المصرية تقوم بجهود لعودة الصيادين المصريين المحتجزين في إريتريا، متابعًا: "هناك اتصال يومي مع الأجهزة في إريتريا للإفراج عنهم، وهناك مخالفة نشأت من وجود الصيادين دون إذن مسبق في المياه الإقليمية لدولة أخرى".



وأضاف "شكري"، خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، قائلًا: "نتحرك لحماية المصريين ويجب تلافى ذلك مستقبلًا احتراما للدول الشقيقة وعدم التعدى عليهم".



وتابع وزير الخارجية، قائلًا: "نتصل بالسفارة الإريترية بالقاهرة، واتصلت بوزير الخارجية الإريتري، ولكن لم يحصل حتى الآن استجابة نظرا للأوضاع المتوترة في الإقليم والتوتر العسكري، ولم يتم الاستجابة حتى الآن لطلبنا، ونستمر في بذل الجهود بشكل كثيف للإفراج عن الصياديين المحتجزين".



*نائبة تطالب بتكثيف الدوريات الأمنية لضبط المخالفين على الطرق لتقليل الحوادث



تقدمت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب، بســؤال، بشأن ارتفاع معدلات حوادث السير والطرق في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ.



وأوضحت حلاوة، خلال السؤال الخاص بها، أنه لا شك فيه أننا جميعًا نشاهد يوميا العشرات بل المئات من حوادث السير وحوادث الطرق المفجعة التي تنفطر منها الأفئدة، سواء أكانت تلك الحوادث نتيجة مخالفات مرورية أم خطأ بشري أو فني بالسيارات، ويمكن أن نمثل على تلك الحوادث المؤلمة الحادثة التي شاهدناها جميعًا والمعروفة إعلاميًا بحادثة ( فتاة طريق الجلالة).



وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن كل تلك الحوادث تضعنا أمام العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام وتحديدًا في ضوء وجود القانون رقم 1 لسنة 2021 والصادر بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والذي نص صراحة على تغليظ العقوبات، إلا أن معدلات حوادث الطرق والسير لازالت في ارتفاع ملحوظ وكبير للغاية يومًا تلو الأخر.

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ووجهت البرلمانية سؤال إلى الحكومة، جاءت كالتالي:

لماذا لا يتم تطبيق نصوص القانون السابق إجماله على مرتكبي تلك المخالفات بشكل حاسم في سبيل الحد منها والحد من حوادث السير والطرق؟

لماذا لا يتم توزيع أجهزة رصد السرعة (رادار) ثابتة ومتحركة على كافة الطرق السريعة والداخلية لضبط المخالفين؟

لماذا لا يتم تفعيل دور الدوريات الأمنية والمرورية المتنقلة لضبط المخالفين بشكل أكثر فاعلية وتقليل نسب تعريض حياة السادة المواطنين للخطر جراء تلك المخالفات المرورية؟

