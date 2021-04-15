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تشكيل أهلي جدة لمواجهة استقلال طهران.. السومة يقود الهجوم

الخميس 15/أبريل/2021 - 09:14 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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 أعلن لورينت ريجيكامب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره استقلال طهران الإيراني، في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والربع بتوقيت أبوظبي.

وتقام المباراة التي تجمع بين أهلي جدة واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا، على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة".

وجاء تشكيل أهلي جدة كالتالي:

في حراسة المرمى..محمد العويس

في خط الدفاع.. عبدالباسط الهندي، محمد آل فتيل، معتز هوساوي، عبدالله حسون

في خط الوسط.. إدريس فتوحي، نوح الموسى، عبدالرحمن غريب، متيريتا، سلمان المؤشر

وفي الهجوم.. عمر السومة

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عمر السومة السومة الأهلي استقلال طهران

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