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الإفتاء توضح موقف أصحاب الشيخوخة والأمراض المزمنة من الصيام

الخميس 15/أبريل/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أوضحت دار الإفتاء المصرية، موقف مرضى الشيخوخة وأصحاب الأمراض المزمنة من الصيام؟، وهل يترخص لهم الفطر في هذه الظروف الوبائية؟، نقلًا عن فضائية "إكسترا نيوز".

وقالت الإفتاء، خلال ردها على السؤال، إنه إن رأي الأطباء احتياجهم للإفطار وتناول الططعام دواء أو غذاء لاستقرار ظروفهم الصحية ومنه تفاقهم حالاتهم المرضية، فعليهم أن يفطروا، وأن يطعموا عن كل يوم مسكينًا، مؤكدة أن الواجب عليهم الأخذ بنصيحة الأطباء.

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