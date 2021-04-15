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البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في بغداد وأربيل

الخميس 15/أبريل/2021 - 09:19 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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أدان البرلمان العربي واستنكر بشدة الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت جمهورية العراق في أربيل وبغداد ،معربا عن رفضه لأية محاولات تستهدف النيل منه وتسعى لتقويض أمنه ووحدته واستقراره .

 

وأكد البرلمان العربي - في بيان أصدره اليوم -تضامنه الكامل ووقوفه التام مع جمهورية العراق في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لمحاولات زعزعة أمن واستقرار العراق.

 

وأعرب البرلمان العربي عن تعازيه ومواساته لقيادة وحكومة وشعب العراق في ضحايا الحوادث الإرهابية، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

 

يذكر أن انفجار كبير وقع في مدينة الصدر  شرق بغداد بسيارة مفخخة أسفرت عن مقتل 4 أفراد وإصابة 17 .

 

 كما تم إستهداف مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق بطائرة مسيرة مفخخة مساء أمس.

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العراق البرلمان العربي الاعتداءات في بغداد استهداف مطار أربيل

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