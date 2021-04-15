Advertisements

بعد قليل.. الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار 2" على "on"

الخميس 15/أبريل/2021 - 09:20 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
تبدأ بعد قليل الحلقة الثالثة من مسسل "الاختيار 2" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والذي يجسد دور زكريا يزسف والفنان أحمد مكي والذي يجسد دور يوسف الرفاعي.


وينتظر الجمهور عرض الحلقة الثالثة من المسلسل، عقب انتهاء الحلقة الثالثة بالتقاء أحمد مكي بـ كريم عبد العزيز في أول مشهد لهما معا ومن المقرر عرضه في تمام الساعة الـ9 مساء على قناة "on"،


مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

وسط عدة مفاجأت.. كارتيرون يحسم الجدل حول تشكيل الزمالك أمام الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

كلوب يُهاجم محمد صلاح بهذا التصريح المثير

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح مثير من نجم الأهلي السابق عن جيل "بركات وأبو تريكة"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يرفض التوقيع للزمالك تحت تهديد السلاح في برنامج 5 نجوم

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الخطيب يوافق على طلب اتحاد جدة بشرط وحيد

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ثلاثة صفقات سوبر في الزمالك بأوامر كارتيرون

منذ حوالي 10 ساعة

هالاند يُعلن عن شرطه الوحيد للانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

الصحة: وصول نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" كدفعة أولى قريبا

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 11 ساعة

طائر الأهلي المهاجر يشترط على موسيماني قبل العودة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى.. موسيماني مُصمم على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد قليل..الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2" على "on"

بدء الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار2" على "on"

"حتى لا ننسى"..مفاجأة في أولى حلقات مسلسل "الاختيار 2"

اعتصام في رابعة العدوية..أولى مشاهد الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2"

"اغنية تتر الاختار 2" تتصدر تريند "تويتر" عقب بدء الحلقة بدقائق قليلة

إنجي المقدم زوجة كريم عبد العزيز.. ومحمد فراج مفاجأة في الحلقة الأولى من "الاختيار 2"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

السعودية تزف خبرا سارا بشأن العمرة في ثالث أيام شهر رمضان

عاجل - الموت يُفجع نجم الأهلي

08:25 م

عاجل - اتحاد الكرة يحدد جنسية حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

04:57 م

هالاند يُعلن عن شرطه الوحيد للانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد

09:00 م

عاجل.. الأهلي يرد على أنباء التعاقد مع نجم الزمالك

04:01 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

سلسله غفران الغريب لجليله تلفت الانظار في " نسل الاغراب"

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟