بعد قليل.. الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار 2" على "on"

تبدأ بعد قليل الحلقة الثالثة من مسسل "الاختيار 2" بطولة الفنان كريم عبد العزيز والذي يجسد دور زكريا يزسف والفنان أحمد مكي والذي يجسد دور يوسف الرفاعي.





وينتظر الجمهور عرض الحلقة الثالثة من المسلسل، عقب انتهاء الحلقة الثالثة بالتقاء أحمد مكي بـ كريم عبد العزيز في أول مشهد لهما معا ومن المقرر عرضه في تمام الساعة الـ9 مساء على قناة "on"،





مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

