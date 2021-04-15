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أسعار الذهب تسجل أعلي سعر في شهر بالختام

الخميس 15/أبريل/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
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ارتفع الذهب إلى ذروته فيما يربو على شهر الخميس 15 أبريل مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية رغم بيانات أفضل من المتوقع لاقتصاد الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين صوب المعدن كملاذ آمن في مواجهة تضخم محتمل في المستقبل.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنحو 1.8% إلى 1766.5 دولار للأونصة بعد أن صعد في وقت سابق إلى 1769.37 دولار، أعلى مستوى له منذ 26 فبراير.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.8% ليتحدد سعر التسوية عند 1766.80 دولار.

وارتفعت الفضة 1.8% مسجلة 25.86 دولار للأونصة .

وزاد البلاديوم 2.1% ليصل إلى 2733.75 دولار، بعد أن بلغ في وقت سابق ذروته منذ 28 فبراير2020 عند 2760.53 دولار.

وتقدم البلاتين 2.3% إلى 1197.91 دولار للأونصة.

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العقود الاجلة التسليم الفوري أسعار الذهب

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