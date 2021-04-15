"أبو مازن" يهاتف عائلة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد معزياً بوفاته

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، عائلة الكاتب الصحفي المصري مكرم محمد أحمد، معزيا بوفاته.

وأعرب خلال الاتصال، عن أحر التعازي وصادق المواساة بوفاة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وأشاد الرئيس الفلسطيني بمواقف الراحل مكرم محمد أحمد، الذي أمضى حياته بالعمل الإعلامي المتميز وبالدفاع عن قضايا وطنه وأمته، لاسيما كتاباته الداعمة للقضية الفلسطينية.

وشغل الراحل عدة مناصب هامة، من بينها رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، و نقيب الصحفيين المصريين، والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب.