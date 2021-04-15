مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع رباعي بيراميدز





يستهدف مسؤولو الأهلي، ضم أربعة نجوم من صفوف الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، خلال الفترة المقبلة، لرد تفاوض السماوي مع عدد من لاعبي الأحمر وإغرائهم بالحصول على مبالغ مالية باهظة.





مفاوضات الأهلي لضم نجوم بيراميدز





وحدد مسؤولو الأهلي قائمة باللاعبين المستهدف التعاقد معهم من صفوف الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز ردا على محاولات الأخير التفاوض مع لاعبي القلعة الحمراء.





وبدأ مسؤولو القلعة الحمراء في مفاوضات مع إبراهيم عادل والذي عقد جلسة مع الإدارة الأهلاوية وحصلوا فيها على توقيع اللاعب، وهو الأمر الذي وصل لإدارة النادي السماوي وترتب عليه إيقافه ومعاقبته بالتدرب مع فريق الشباب بالنادي.





من جانبه فتح مسؤولو الأهلي خطوط تواصل مع المهدي سليمان حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل مطلع الموسم الكروي الجديد، لاسيما بعد توتر علاقة الحارس مع إدارة السماوي.





ويتواجد أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز ضمن قائمة أولويات مسؤولي الأهلي، للتعاقد معه في ظل بحث الإدارة الحمراء عن حارس مرمى بمواصفات خاصة ليكون بديلا لمحمد الشناوي.





وأخيرا يخطط مسؤولو الأهلي لضم الجناح البوركيني إيريك تراوري مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، حيث تحاول الإدارة الحمراء إيجاد ثغرة في عقده مع السماوي أو إقناعه بعدم تجديد عقده، للرحيل إلى قلعة مختار التتش.



