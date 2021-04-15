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ثلاثي برشلونة يواصل التعافي من الإصابة

الخميس 15/أبريل/2021 - 09:31 م
برشلونة
برشلونة
وكالات
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خاض نادي برشلونة تدريبه الأخير قبل الانتقال إلى إشبيلية لخوض اختبار صعب أمام أتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقاد مدرب فريق برشلونة، رونالد كومان، جلسة التدريب في مدينة جوان جامبر الرياضية بمشاركة جميع اللاعبين المتاحين من الفريق الأول.

 ويواصل حارس المرمى نوربرتو مورارا "نيتو" ولاعب الوسط فيليبي كوتينيو والمهاجم أنسو فاتي التعافي من إصابات كل منهم.

 وسيسافر "البرسا" إلى إشبيلية غداً الجمعة وسيتدرب مساء نفس اليوم على ملعب لا كارتوخا، مسرح نهائي الكأس.

ومن المقرر أن يجري الفريق الكاتالوني جلسة تدريبية أخيرة السبت، قبل ساعات قليلة من المباراة ضد أتلتيك.

 وسيبحث كومان السبت المقبل في إشبيلية عن إمكانية رفع لقبه الأول كمدرب للأزول جرانا، في موسم مضطرب للكاتالونيين بعدما نجح في إحياء حظوظ فريقه خلاله للمنافسة على لقب الليغا والسعي للفوز بالبطولة المحلية المفضلة، كأس الملك، مجدداً.

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