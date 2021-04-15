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حوار لـ "الفجر" - مدرب نيجيريا: الأهلي مُرشح للحفاظ على لقب دوري الأبطال.. وخروج الزمالك كان مُفاجئًا.. وريال مدريد الأقرب لحصد التشامبيونزليج

الخميس 15/أبريل/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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"الأهلي والترجي وصن داونز" هم المرشحين الأقوي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بهذه الكلمات بدأ نبيل الطرابلسي المدرب العام لمنتخب نيجيريا حديثه عن المنافسة على اللقب الإفريقي هذا الموسم، والعديد من الأمور فى الحوار التالي:- 

الطرابلسي: الأهلي والترجي وصن داونز مرشحين للفوز بدوري أبطال إفريقيا

وقال نبيل الطرابلسي فى حديث خاص لـ "الفجر الرياضي" :" النادي الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي هم المرشحين الأقوي والأوفر حظًا للتتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".

وأضاف مدرب النسور:" خروج الزمالك ومازيمبي كان مفاجأة بالنسبة لى من دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، لذلك أقول أن سيظل الأهلي والترجي وصن داونز هم الأقوي هذا الموسم والمرشحين للتتويج باللقب".

وعن مستوي الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني، قال مدرب نيجيريا:" مستوي الأهلي يزداد تصاعديًا تحت قيادة مدرب مُحنك فى إفريقيا مثل بيتسو موسيماني الذي له خبرات إفريقيا كبري لذلك الأهلي مستواه يزداد ويظل دائمًا مرشح للألقاب".

وعن خروج الزمالك من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قال ابطال إفريقيا، قال:" كان خروج مفاجئ بالنسبة لى خروج الزمالك من دور المجموعات ولكن السبب هو فقد الفريق عدد من النقاط خلال المباريات الأولي فى دور المجموعات، بينما كان الختام جيد بالفوز على المولودية فى الجزائر والفوز على الفريق السنغالي بعدد من الأهداف".

وعن مستوي اللاعبين التوانسة فى الدورى المصرى، قال :" علي معلول يظل هو اللاعب الكبير الذي يقده مستويات مميزة مع الأهلي بجانب تقديم الإضافة فى البطولات المختلفة، بجانب فرجاني ساسي الذي يقدم مستويات أيضًا كبيرة مع نادي الزمالك " .

- خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا ومستوي محمد صلاح

وعلى مستوي محمد صلاح مع ليفربول والخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا، قال:" مستوي محمد صلاح ليس مثل الموسم الماضي وأظن ذلك يرجع بسبب الإصابات التى مر بها الفريق على مدار الموسم، ولكن محمد صلاح يظل من الأفضل فى العالم".

وعن الفريق المرشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم قال :" جميع الفرق مميزة مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي، ولكن يظل ريال مدريد مرشح بقوة بسبب جودة لاعبيه وخط الوسط الثلاثي الرائع، لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو".

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