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حلمى بكر: معنديش خطوط حمراء.. والجمهور صنع أم كلثوم وعبد الحليم

الخميس 15/أبريل/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
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أكد الموسيقار حلمى بكر، أن الحياة الشخصية والفنية لا يوجد بها أي خطوط حمراء أو أي شيء يخشى عليه، ولكن القبح لدى بعض الجمهور أمر غير مقبول سواء إذا كان بالإساءة  عن قصد أو الانتقاد وهو لا يملك أدوات النقد، مشيرا أن الجمهور هو الصانع الحقيقي للنجوم، فهو من صنع أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش ونجاة وغيرهم الكثير.


وأضاف حلمى بكر  خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نشأت منذ طفولتي على تحمل المسئولية مع والدي وكان دائما يعاملني كصحاب أو أخ ولم أشعر في يوم أنني طفل، لافتا أن والده كان يعشق الفن ويستمع جيدا ويمتلك قدرات النقد، مضيفا: "بعض الناس اتعودت تجمل القبح والتجاوزات.

 
وتابع الموسيقار حلمى بكر، كنت أعمل منذ طفولتي مع والدي كمحاسب له في مشروع تكاسي، لافتا أن والده كان حريص على الذهاب إلى دار الأوبرا للاستماع إلى الموسيقى والفن، مما دفعني لحب الفن وبدأت الغناء من خلال الأناشيد المدرسية حيث كان والدي شديد الاهتمام  لالتحاقي بالمجال الفني وتعليمي الموسيقي.  



ولد حلمي بكر في حي حدائق القبة بمدينة القاهرة عام 1937، بدأ حياته المهنية عقب تخرجه من المعهد العالي للموسيقى العربية كمدرس للموسيقى العربية بإحدى المدارس الحكومية، إلا أنه استقال منها بسبب الروتين ثم التحق بالقوات المسلحة لقضاء المدة العسكرية المحددة له، ولحن أكثر من 1500 لحن لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد و وردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية. 


حصد "بكر"  العديد من الجوائز من بينها أحسن ملحن عربي من رئيس وزراء مصر الأسبق فؤاد محي الدين عام 1975 وجائزة الفارس من وزير الثقافة الأسبق عبد الحميد رمضان، كما حصل على جائزة التفوق من وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف، وجائزة دار الأوبرا من الوزير السابق فاروق حسني عام 2000م، بالإضافة إلى جائزة أحسن ملحن عربي في مهرجان الأغنية الدولي عام 1998م، وجائزة عن اوبريت الحلم العربي من القوات المسلحة.

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